SSP: Nakon posete Maje Gojković, krenula odmazda nad radnicima palićkog ZOO-vrta

Subotički odbor Stranke slobode i pravde (SSP) optužio je upravu zoološkog vrta na Paliću da sprovodi „odmazdu“ nad zaposlenima koji su upozoravali na „nepravilnosti“ u radu te ustanove.

U saopštenju su naveli da je posle posete predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković toj ustanovi, uprava ZOO vrta počela da „sprovodi sramnu kampanju prebacivanja odgovornosti za uginuća životinja na savesne zaposlene“.

„Zahtevamo od nadležnih institucija da hitno zaštite zaposlene koji se bore za dobrobit životinja i da zaustave sve montirane postupke koji služe kao sredstvo progona onih koji su se usudili da kažu istinu“, stoji u saopštenju SSP.

Krajem decembra Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavilo je vanredni inspekcijski nadzor posle medijskih navoda o masovnom uginuću životinja u palićkom ZOO vrtu, i utvrdilo da se o životinjama u toj ustanovi vodi „kontinuirana i stručna briga“ i da su „u dobrom stanju“.

(Beta)

