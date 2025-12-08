SSP: Niško vodoizvorište uništeno radovima na pružnoj obilaznici

Narodna poslanica i predsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) iz Niša Jelena Milošević izjavila je danas da je vodoizvorište, koje je snabdevalo deo tog grada vodom, uništeno radovima na pružnoj obilaznici.

„Tokom izgradnje pružne obilaznice oko Niša, deo radova se odvijao i na vodoizvorištu koje je godinama snabdevalo Malču vodom tokom cele godine, izuzev kad su velike suše. Sada Malča ima problem s vodosnabdevanjem tokom cele godine. Meštani tvrde da su radovi na obilaznici neposredno uz vodoizvorište skrenuli tok vode, da su upozoravali nadležne da će selo ostati bez vode ali da niko nije reagovao“, izjavila je Milošević, saopštila je SSP.

Prema njenim rečima, tek nakon što je selo ostalo bez vode, radovi su zaustavljeni, a investitor je obećao da će platiti priključenje sela na gradski vodovod.

Miloševuć je istakla da se nameće niz pitanja poput toga kako je moguće da se radovi obavljaju na samom vodoizvorištu, ko je dozvolio radove na vodoizvorištu, imali Niš institucije koje bi trebalo da štite javna dobra i interes građana, da li su za radove na obilaznici pribavljena neophodna mišljenja i saglasnosti nadležnih, kao i ko je odgovoran što je više od 2.000 ljudi ostalo bez vode.

„Dakle, ne bi bio prvi put da se radovima ugrozi i uništi vodoizvorište u Nišu. Zato je važno da se istražna polja na vodoizvorištu Studena izbrišu iz Prostornog plana Niša. Niko ne sme da ima dozvolu za bilo kakva istraživanja na Studeni. Važno je da 13. decembra, u 11 časova, Oficirski dom bude pun građana, jer vodu im nećemo dati“, rekla je Milošević, saopštila je SSP.

(Beta)

