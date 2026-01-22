SSP o izboru Petrova: Ustavni sud i zvanično pretvoren u još jednu ekspozituru SNS režima

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da je izborom Vladana Petrova za predsednika Ustavnog suda, „najviša institucija pravnog poretka u Srbiji pretvorena i zvanično u još jednu ekspozituru SNS režima“.

Potpredsednik SSP Goran Petrović ocenio je izbor Petrova za predsednika tog suda „jasna poruka Aleksandra Vučića da je u Srbiji politička lojalnost naprednjacima važnija od ustavnosti, stručnosti i profesionalnog integriteta“.

„Petrov je najvažniji Vučićev saradnik u borbi protiv političkih neistomišljenika, jer zajedno pišu knjigu o izmišljenoj obojenoj revoluciji u Srbiji. Ovaj politički aktivista režima, koji godinu dana kao glavni megafon brani vlast od afere nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi nagradjen je najvišom pravosudnom funkcijom“, naveo je Petrović a prenela SSP.

Dodao je da ta odluka „pokazuje da se Vučić sprema za još jednu krađu izbora koju bi u budućnosti Ustavni sud mogao da legalizuje“.

Sudija Ustavnog suda Vladan Petrov jednoglasno je izabran za predsednika te ustanove, saopšteno je danas.

Petrova je predložilo deset sudija uz obrazloženje da je iskazao „visoku stručnost prilikom izrade odluka u predmetima u kojima je bio zadužen kao sudija izvestilac“ u oblasti ustavnih žalbi i normativne kontrole.

„Svojim konstruktivnim predlozima i sugestijama na sednicama Ustavnog suda, Velikih i Malih veća dao je važan doprinos donošenju kvalitetnih odluka i u predmetima u kojima nije bio sudija izvestilac“, piše u saopštenju Ustavnog suda.

On je postao ustavni sudija tokom 2019. godine.

Petrov predaje ;na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član je Venecijanske komisije Saveta Evrope od 2021. godine.

(Beta)

