SSP o slučaju Kleut: Opasan presedan kojim se univerzitetski organi pretvaraju u mesne odbore SNS

Stranka slobode i pravde (SSP) osudila je odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izabere Jelenu Kleut u zvanje redovne profesorke, kao „opasan presedan kojom se univerzitetski organi pretvaraju u mesne odbore Srpske napredne stranke“.

Član Predsedništva SSP Janko Veselinović ocenio je da je u pitanju „isključivo politička a ne akademska odluka“.

„Ovaj slučaj šalje zastrašujuću poruku svim profesorima i saradnicima na univerzitetu. Ovim je ozvaničeno novo pravilo: prvo ide članska karta SNS-a ili barem javna podrška režimu Aleksandra Vučića, pa tek onda izbor u zvanje. Svako ko zadrži profesionalni integritet i kritičko mišljenje, rizikuje da ostane bez posla“, naveo je Veselinović.

Ocenio je da je akademska zajednica u Srbiji „preblago reagovala na progon“ dosadašnje vanredne profesorke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

„Ovaj čin mora biti poslednji poziv na uzbunu. Zaštita integriteta univerziteta i profesora danas je najpreči zadatak. Sve druge političke razlike moraju stati pred jednom zajedničkom porukom: Ne damo naše profesore, ne damo naše fakultete i nećemo dozvoliti potpunu okupaciju slobodne misli na univerzitetu“, naveo je Veselinović.

Prošireni sastav Senata Univerziteta u Novom Sadu je danas odlučio da odbaci prigovor profesorke Filozofskog fakulteta u tom gradu Jelene Kleut što nije doneo odluku o njenom izboru u zvanje redovne profesorke, te je ona tako ostala bez posla na fakultetu.

(Beta)

