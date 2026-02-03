SSP: Opština Voždovac da reaguje na nastavak nelegalne gradnje u naselju Stepin lug na Voždovcu

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je da je nadležnima u beogradskoj opštini Voždovac podnela prijavu zbog „nastavka nelegalne“ gradnje u naselju Stepin lug.

U saopštenju te stranke se navodi da je građevinska inspekcija donela rešenje o obustavi radova i zatvaranju gradilišta ali da je investitor, nakon zatvaranja, samoinicijativno uklonio službene trake i nastavio gradnju.

„Podneli smo prijavu nadležnim organima i zahtevamo hitnu reakciju, ponovno zatvaranje gradilišta, rušenje nelegalnih objekata i pokretanje krivičnog postupaka protiv odgovornih. Svako dalje nereagovanje predstavlja saučesništvo u bezakonju i direktnu poruku da zakon u ovom gradu ne važi za sve“, naveli su iz SSP.

