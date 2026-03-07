SSP: Orban i Vučić pretvorili srpsko-mađarske odnose u privatni politički savez

Članovi Stranke slobode i pravde (SSP) postavili su danas u centru Subotice izložbu pod nazivom "14 godina propadanja", uz ocenu da politička saradnja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana nije u interesu građana dve države, već njihovih političkih i ličnih interesa.

Subotica je treći grad posle Beograda i Novog Sada gde je održana ta izložba.

U okviru izložbe na drvenim tablama postavljeni su panoi na kojima se nalaze isečci iz medija kojima se ilustruje političko stanje u društvu, stanje u privredi, sudstvu i svim drugim oblastima u Srbiji.

Član Predsedništva SSP Janko Veselinović rekao je novinarima da je izložba simbolično postavljena u Subotici, za koju je naveo da je „oduvek bila kapija Evrope“, ali da je danas „zapećak, pred žičanom ogradom“.

On je ocenio da je Subotica „14 godina u čvrstom zagrljaju dva prijatelja, Orbana i Vučića“.

„Oni nisu u zagrljaju zbog interesa naroda, srpskog i mađarskog, već zbog svojih privatnih porodičnih šema, koje se naročito realizuju ovde u Subotici. Oni su obe države pretvorili u one koje vuku Evropu nazad, Orban u Evropi, a Vučić, neko ko je davno odustao, odnosno stoji na Šešeljevoj politici i gura Srbiju daleko od Evropske unije“, ocenio je Veselinović.

On smatra da će narednog meseca biti kraj vladavine Viktora Orbana i, kako je kazao, početak kraja vladavine Aleksandra Vučića.

„Oni jedan bez drugog teško da opstaju. Kada je god trebala podrška jednog od drugog, ona je dobijana i to iz džepa građana Srbije i Mađarske, a to je prikazivano kao nekakva pomoć građanima. Nažalost, ta pomoć se pokazala time da je u proteklih 14 godina Suboticu napustilo 18.000 ljudi. To je 12 odsto stanovnika Subotice koji su otišli“, kazao je Veselinović.

Predsednik poslaničke grupe SSP-a u Skupštini AP Vojvodine i Gradskog odbora SSP-a u Subotici Robert Šebek istakao je da građani Subotice znaju koji su njihovi najveći problemi, među kojima prednjače komunalni problemi.

Dodao je da veliki broj ljudi odlazi iz Subotice jer, kako kaže, „ne osećaju sigurnost, ni pravnu, ni egzistencijalnu za sebe i za svoje porodice, jer institucije ne postoje“.

Prema njegovim rečima, cilj te stranke od početka je da napravi širi front, jer, kako kaže, jedino tako mogu da pobede režim u Srbiji.

„Već smo napravili savez proevropskih stranaka koje se zalažu za evropske vrednosti, a iz Evrope želimo da donesemo pravnu sigurnost, da se ljudi osećaju sigurno u državi, a ne u kojoj se zaposleni u javim preduzećima ucenjuju“, kazao je Šebek.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com