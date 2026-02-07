SSP organizovao izložbu 14 godina propadanja u Novom Sadu

Stranka slobode i pravde (SSP) danas je u Novom Sadu organizovala izložbu "14 godina propadanja", na kojoj je, kroz više stotina fotografija i dokumenata, prikazana "hronika zloupotreba, korupcije i urušavanja institucija" tokom 14 godina vlasti Srpske napredne stranke (SNS).

Izložba je postavljena na metalnoj ogradi gradilišta, u blizini podzemne garaže u Ulici Modena.

Na fotografijama i dokumentima prikazane su „afere, slučajevi policijskog i političkog nasilja i represije, slučajevi urušavanja institucija i gušenja medijskih sloboda“.

Potpredsednik SSP-a Janko Veselinović rekao je da je Novi Sad, zbog vlasti SNS-a, postao „simbol korupcije i kriminala“.

„U ovom gradu korupcija je bukvalno ubila 16 ljudi pod nadstrešnicom Železničke stanice. To nije bila nesreća“, kazao je Veselinović novinarima.

Dodao je da sve afere režima ne smeju da budu zaboravljene, kada „jednoga dana“ pravosuđe i tužilaštvo bude slobodno.

Veselinović je ocenio da režim „broji poslednje mesece“ i pozvao na jedinstvo u borbi protiv vlasti.

„Glavni cilj režima Aleksandra Vučića je da poseje seme podela između opozicije, studenata. Protiv toga moramo da se borimo, jer samo jedinstveno možemo da se izborimo protiv ovog zla, nikako pojedinačno“, poručio je on.

Ta izložba je ranije bila postavljena u Beogradu, ispred Doma Narodne skupštine, a SSP je najavio da će biti postavljena i u drugim gradovima u Srbiji.

(Beta)

