SSP: Ovakvog RTS-a više ne sme da bude, svi konkursi su Vučićeva farsa

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) je danas kao „farsu u režiji vlasti“ ocenila i drugi neuspeli konkurs za izbor generalnog direktora Radio-Televizije Srbije (RTS) i u saopštenju navela da je to učinjeno da bi „grupa penzionera“ nastavila da rukovodi Javnim servisom Srbije u korist vlasti.

Upravni odbor RTS -a nije izabrao generalnog direktora na današnjoj sednici, pa će zato biti raspisan i treći konkurs, prenelo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

UNS je u saopštenju navelo da je Upravni odbor tu odluku doneo većinom glasova i za vršioca dužnosti postavio dosadašnjeg generalnog direktora RTS-a Dragana Bujoševića (72) kome je danas istekao drugi mandat na toj funkciji, pa nije imao mogućnost da se ponovo kandiduje.

SSP je navela da će Bujošević nastaviti kao v.d. direktor da upravlja RTS-om u korist Srpske napredne stranke, jer je, kako je ocenila, za 14 godina od kada je Aleksandar Vučić na vlasti pokazao da je „istaknuti naprednjački lojalista“, a uz njega i Nenad Lj. Stefanović, te oni „kao grupa penzionera i proveren i uigran tandem poslušno već godinama sprovode političku volju vladajuće strukture“.

Izrazila je uverenje da nikakvih promena na RTS-u neće biti „jer su gušenje kritičke misli i negiranje stvarnosti jedna od najvažnijih strategija Vučića pred svake izbore“.

SSP je ukazala da su Bujoševi i Stefanović „zajedno s Vučićem napravili sistem u kojem je misija javnog servisa svedena na sprečavanje objava slobodnomislećih ljudi, opozicije, studenata, nezavisnih novinara i bilo kog kritičkog stava u programima RTS-a“.

Ta stranka je naglasila da je zato „potpuno jasno da ovakvog RTS-a više ne sme da bude!“, već je „neophodno temeljno restrukturiranje javnog servisa – prvo gašenje, a zatim novi model koji će garantovati nezavisnost, profesionalizam i služenje javnom interesu“.

„Srbija mora da dobije javni servis koji nikada više neće biti sramota, već jedna od ključnih institucija demokratije, jer građani Srbije plaćaju RTS da bi dobili istinu i pravo da se informišu, a ne propagandu“, piše SSP u saopštenju.

(Beta)

