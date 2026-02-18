SSP: PIO Fond potpisao ugovor vredan 44 miliona sa klinikom u vlasništvu partnerke Ane Brnabić

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjanović potpisao je ugovor vredan 44 miliona dinara na osnovu kog će zaposleni u PIO Fondu ići na sistematske preglede na kliniku u kojoj radi supruga premijera Đura Macuta a koja je u vlasništvu partnerke predsednice parlamenta Ane Brnabić, saopštila je danas Stranka slobode i pravde (SSP).

Predsednica beogradskog odbora SSP Mila Popović ocenila je da potpisivanje tog ugovora pokazuje da se „u naprednjačkom sistemu javni novac deli po ličnim i političkim vezama, a ne po kvalitetu i interesu građana“.

„Po državnim institucijama se očigledno vrlo dobro zna ko je čiji i kome treba dodeliti milionski posao. Zato se na ovakvim tenderima po pravilu pojavljuje samo jedan ponuđač ili jedan ‘konzorcijum’, tek toliko da se ispuni forma, dok je suština da posao ostaje u „krugu porodice“, navela je Popović a prenela SSP.

(Beta)

