SSP pita da li se u slučaju vidikovca na Kablaru poštuju sve zakonske procedure

Stranka slobode i pravde (SSP) upitala je danas da li se u slučaju testiranja vidikovca na Kablaru u Čačku poštuju sve zakonske procedure i pravila struke.

„Zašto se, kada je u pitanju bezbednost građana, ponovo bira prečica umesto procedure“, upitala je Snežana Trifunović iz gradskog odbora SSP-a, navodi se u saopštenju stranke.

Pitala je i da li vlast pokušava da testom opterećenja težinom zameni ono što zakon i struka jasno nalažu – statički proračun i geotehnička ispitivanja.

„Zašto se javnosti govori o ‘bezbednosti’, a da prethodno nije obezbeđena kompletna, potpisana i overena tehnička dokumentacija, u skladu sa važećim propisima? Ko je doneo odluku da se probno opterećenje sprovodi bez potvrđene projektne dokumentacije od strane ovlašćenih stručnih lica“, navela je u saopštenju Trifunović.

Upitala je i da li se ovakvim postupcima pokušava prikriti nepoštovanje zakona i procedura, umesto da se građanima pruže jasni i potpuni odgovori, kao i ko će snositi odgovornost ukoliko se ispostavi da je test težinom poslužio kao politički alibi, a ne kao deo pune i zakonom propisane tehničke kontrole.

„Stranka slobode i pravde Čačak smatra da bezbednost ljudi ne sme biti predmet improvizacije, političkog marketinga ili zamene teza. Poštovanje zakona, struke i pune procedure projektovanja i kontrole jedini su prihvatljiv put“, poručila je Trifunović.

(Beta)

