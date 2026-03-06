SSP pita Lončara do kad će račun Zdravstvenog centra u Vranju biti u blokadi

Stranka slobode i pravde (SSP) uputila je danas otvoreno pismo ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru sa pitanjem do kad će račun Zdravstvenog centra Vranje biti u blokadi.

„Koliko još godina Zdravstveni centar Vranje treba da provede u blokadi i kada ćete, kao ministar zdravlja, ponuditi konkretno i trajno rešenje za ovaj problem“, upitali su iz Povereništva SSP-a u Vranju, navodi se u saopštenju stranke.

Kako su naveli, račun Zdravstvenog centra je u neprekidnoj blokadi od maja 2016. godine zbog obaveza koje su, nakon sudskih postupaka i donetih izvršnih rešenja, ušle u postupak prinudne naplate.

„Samo taj deo duga trenutno iznosi 266,5 miliona dinara, odnosno oko 2,7 miliona evra. Treba naglasiti da je ovo isključivo iznos koji je predmet izvršenja, dok ukupan finansijski teret ustanove, sa dugovanjima prema dobavljačima i drugim obavezama, nije jasno i transparetno predstavljen javnosti, iako se godinama unazad pominjala cifra od približno milijardu dinara“, istakli su iz SSP-a.

Dodali su da je u protekloj deceniji na čelu Zdravstvenog centra smenjeno pet direktora, ali da problem blokade računa nije otklonjen.

„Ta činjenica dokazuje da na nivou Republike ne postoji jasna i održiva strategija kojom bi se zdravstveni sistem postavio na zdrave i stabilne finasijske temelje“, poručili su iz SSP-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com