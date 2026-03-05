SSP pita Lončara kada će početi izgradnja centra za rehabilitaciju i fizikalnu medicinu u Kragujevcu

Narodni poslanik Stranke slobode i pravde Dalibor Jekić upitao je danas ministra zdravlja Zlatibora Lončara kada će početi izgradnja RH centra (Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju) Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

„Zašto bežite od davanja konkretnog odgovora kada kreće izgradnja objekta RH centra u Kragujevcu? Zar je za vas to pitanje toliko teško“, pitao je Jekić ministra zdravlja, navodi se u saopštenju SSP.

Dodao je da je isto pitanje ministru postavio i u decembru 2025. godine, nakon čega je ministarstvu uputio zahtev za informacijama od javnog značaja, ali odgovore nije dobio.

„Takav odnos pokazuje nepoštovanje prema institucijama i građanima koji imaju parvo da znaju istinu“, naveo je Jekić.

Istakao je da je ta informacija od suštinskog značaja za roditelje koji decu sa smetnjama u razvoju iznose na rukama na drugi srpat Zastavine ambulante, za zaposlene koji rade u neadekvatnom prostoru i koji pacijente, kako je naveo, iznose na odeljenje na rukama, kao i za građane koji gravitiraju ka Univerzitetskom kliničkom centru.

„Prestanite da ignorišete pitanja i konačno preuzmite odgovornost za stanje u zdravstvu, jer je to Vaša dužnost, a ne politički komfor i obračun sa neistomišljenicima gde ste izuzetno ekspeditivni“, poručio je Jekić.

(Beta)

