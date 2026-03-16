SSP pita Lončara zašto nije izgrađen Dom zdravlja u Vinči

Stranka slobode i pravde (SSP) upitala je danas ministra zdravlja Zlatibora Lončara zašto još nije izgrađen Dom zdravlja u beogradskom naselju Vinča, koji je vlast obećala.

„Građanima je najavljen objekat od 2.600 kvadrata za 30.000 ljudi, uz velika obećanja i predizborne konferencije“, izjavila je Aleksandra Logo iz SSP Grocka, navodi se u saopštenju stranke.

Logo je dodala je da na tom mestu nema ni temelja, ni radova, već se nalazi samo zapušten prostor i smeće.

„Stari objekat je zatvoren, a 30.000 zdravstvenih kartona premešteno je u Kaluđericu, pa građani sada satima čekaju i putuju kilometrima do lekara“, navela je Logo.

Istakla je da građani Vinče i Leštana imaju pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu i na lekare koji su im potrebni – od pedijatra do ginekologa.

„Ako za 12 godina vlast SNS-a nije ni započela izgradnju doma zdravlja, jasno je da za to nije bilo ni volje ni namere“, zaključila je Logo.

(Beta)

