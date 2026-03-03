SSP pita šta se dešava sa Kliničkim centrom u Užicu koji je Vučić obećao 2021. godine

Stranka slobode i pravde (SSP) pitala je danas ministra zdravlja Zlatibora Lončara šta se desilo sa obećanim Kliničkim centrom u Užicu, čiju je izgradnju i otvaranje obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako navodi SSP, 17. avgusta 2021. godine.

„Gde je izgradnja novih objekata u okviru Opšte bolnice, kompletno opremanje, nova najsavremenija oprema, u vrednosti od preko 80 miliona evra? Istu laž Vučić je ponovio i na predizborom skupu SNS-a u Užicu u novembru 2023. godine“, naveo je u saopštenju predsednik užičkog odbora SSP Aleksandra Veselinovića.

Od tada do danas, prema njegovim rečima, Užičani nisu ni projekat videli, a o započetim radovima „nema ni govora“.

„Jer su vam (ministre Lončaru) od građana Zlatiborskog okruga, sastavljenog od deset gradova i opština u kojima živi preko 257.000 stanovnika, preči stadioni, Beograd na vodi i Ekspo (EXPO), koruptivni projekti koji služe za bogaćenje pripadnika režima. Dobrobit građana vam nije ni na poslednjem mestu, niti o njoj razmišljate“, ocenio je Veselinović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com