SSP podnosi krivičnu prijavu protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine zbog izjave o Hrvatima

Stranka slobode i pravde (SSP) najavila je danas da će podneti krivičnu prijavu protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine Nemanje Zavišića zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivost.

U saopštenju SSP se navodi da je Zavišić izjavio da „možda nisu sve ustaše Hrvati ali svi Hrvati jesu ustaše“.

„Naprednjački radikali, da li ste ‘rashrvatili’ potpredsednika Vlade Vojvodine Tomislava Žigmanova? I počeli da žigošete desetine hiljada naših sugrađana

vojvođanskih Hrvata, baš kao vaši politički uzori 90-ih – ‘s ljubavlju’ od Šešeljevih pionira i svih zlih duhova koje ste povampirili“, upitali su iz Stranke slobode i pravde.

Ocenili su da je spornom izjavom Zavišić „izvršio ne samo više krivičnih dela, nego i duboko uznemirio celu multietničku Vojvodinu“.

„Sve i da se Tomislav Žigmanov lično odrekao svoje nacionalne pripadnosti, stotine hiljada građana u Vojvodini iz različitih etničkih zajednica užasnuti su ovim zveckanjem huškačkim porukama i izazivanjem etničke mržnje“, stoji u saopštenju SSP.

(Beta)

