SSP podsetio ministra Glišića: Dečje odeljenje kikindske bolnice je renovirano, ali prazno

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je dečje odeljenje kikindske bolnice renovirano, ali prazno, iako je, kako tvrde, ministar za javna ulaganja Darko Glišić obećao useljenje u oktobru 2024. godine.

Poslanica te stranke u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Tanja Raca ocenila je da građani nisu dužni da ćute dok im se „zdravstvo raspada“.

„Gde je oprema, gde su lekari, gde je odgovornost? U kikindskoj bolnici nema pulmologa, nema ni patologa, ni onkologa, dok dermatolog radi iz penzije. Nedostaju četiri hirurga i dva oftalmologa. Mi plaćamo poreze, mi biramo vlast i imamo pravo na lečenje. Da li je to previše očekivati od ‘ekonomskog tigra’ u 21. veku?, navela je Raca u saopštenju.

Dodala je da ta stranka traži ispunjenje obećanja ministra Glišića.

(Beta)

