SSP: Ponovo pokrenut plan gradnje u Košutnjaku i seče drveća

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je ponovo pokrenut plan gradnje u Košutanjaku i seče drveća.

„Đura Macuta (premijer Srbije) nigde nema kada treba da uradi nešto korisno za građane, ali je sada Vlada, kojom rukovodi, ponovo pokrenula pogubni plan koji otvara put seči drveća i gradnji u Košutnjaku, kroz izradu Prostornog plana posebne namene za deo Čukarice“, rekla je Aleksandra Nikolić iz SSP.

Radi se, po njenim rečima, o prostoru koji obuhvata blok između ulica Blagoja Parovića, Kneza Višeslava, Miloja Zakića i Vladimira Rolovića.

„Taj plan je već izazvao ogroman otpor građana 2020. godine, kada je privremeno obustavljen, ali se sada vraća na republičkom nivou. Pod izgovorom ‘braunfild investicija’, najavljuje se stambena izgradnja pored Crkve Svetog Luke“, kazala je ona.

(Beta)

