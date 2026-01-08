SSP: Potrebne hitne mere za beskućnike, Beograd da otvori javne objekte za privremeni smeštaj

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da bi grad Beograd morao da donese hitne i humane mere za osobe u situaciji beskućništva zbog trenutnih vremenskih prilika u gradu, koje bi između ostalog uključivale otvaranje sportskih sala i drugih javnih objekata za privremeni smeštaj tih osoba.

Potpredsednica beogradskog odbora SSP Tijana Šerbula ocenila je na društvenoj mreži Iks (X) da bi, da je Beograd zaista „metropola jer ima beskućnike – kako je izjavio gradonačelnik Aleksandar Šapić“, danas bile donete te mere.

Šerbula je navela i da bi ekipe „Belih“ (nekadašnja komunalna milicija) trebalo da obilaze grad, pronalaze beskućnike i prevoze ih na bezbedne lokacije.

Smatra i da bi grad trebalo da pozove građane da doniraju ćebad, toplu garderobu, obuću i hranu, kao i da organizuje medicinske ekipe za zdravstvenu zaštitu i negu ljudi bez krova nad glavom.

„Međutim, trenutni gradonačelnik Šapić nije tu, a i da jeste, očigledno je da od njegovog delovanja građani nemaju nikakve koristi“, ocenila je Šerbula.

Prema njenim rečima, nije u Beogradu problem elementarna nepogoda, već „Šapićeva elementarna nezainteresovanost“.

„I ako ni zbog čega drugog, onda zbog nehumanosti prema beskućnicima, hitna smena je neophodna“, navela je Šerbula.

(Beta)

