SSP: Potrebno je pola sata da se iz biračkog spiska uklone preminule osobe

Birački spisak moguće je za pola sata očistiti od preminulih osoba ako bi se spojio s matičnim knjigama i izvodima umrlih, ocenila je danas članica Komisije za birački spisak ispred Stranke slobode i pravde (SSP), Ana Gođevac.

Ona je za televiziju N1 rekla da je „svima u Srbiji jasno da ne postoje slobodni izbori bez čistog biračkog spiska“.

„Ono što mi iz SSP radimo zajedno sa kolegama iz opozicije i udruženja koja žele da se očisti birački spisak na tim sastancima, predlažemo način na koji može da se spisak revidira. Ako bi se spojile matične knjige, izvodi iz umrlih i birački spisak, mogao bi da se očisti birački spisak i da se iz njega izbace preminula lica. To može da se uradi za pola sata. SNS 13 godina nije uspela da reši ovaj problem zato što zloupotrebljavaju i preminule“, navela je ona.

Upozorila je da je u biračkom spisku i „nekoliko desetina hiljada fantomskih birača, odnosno lica koja imaju prebivalište upisanih u biračkom spisku, ali zaista ne žive u Srbiji“.

„Postoje metode i da se ta lica izbrišu i za to će nam biti potrebna podrška građana. Uskoro očekujemo da se usvoji način na koji će se davati prigovori od strane građana i mi ćemo pozvati sve građane da dostave prigovore kako bismo mogli uz njihovu pomoć i uvidom u birački spisak da pronađemo što više takvih lica“, navela je Gođevac a prenela Stranka slobode i pravde.

(Beta)

