SSP pozvala Savet Evrope da pošalje posmatračku misiju na lokalne izbore u Srbiji

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) i članica delegacije Srbije u Savetu Evrope Tatjana Pešić pozvala je danas Savet Evrope da razmotri mogućnost slanja posmatračke misije za predstojeće lokalne izbore u Srbiji.

„Građani Srbije zaslužuju slobodne i fer izbore, jer bez toga nema demokratije“, poručila je Pašić nakon sastanka sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom koji boravi u poseti Beogradu, naveli su iz SSP u saopštenju.

Istakla je da je, uprkos kratkom roku, takvo prisustvo neophodno jer su, kako kaže, očekuju brojne nepravilnosti i velika izborna krađa.

Pešić je rekla da vlast kampanju vodi organizovanim obilascima od vrata do vrata, prikupljanjem sigurnih glasova, nuđenjem različitih oblika pomoći građanima, ubrzanim infrastrukturnim radovima, kao i intenzivnim posetama ministara, funkcionera i predsednika Aleksandra Vučića u tim opštinama.

Dodala je da su zaposleni u javnom sektoru izloženi pritiscima, dok se politički aktivisti selektivno hapse.

Ona je navela da kroz izveštaje i monitoring Saveta Evrope postoji jasna slika o urušavanju demokratskih standarda, ali da će tokom Berseove posete postati još očiglednije u kakvom se stanju zemlja nalazi.

„Novinari su izloženi napadima, izborni proces je neregularan, kriminal i korupcija cvetaju“, poručila je Pešić.

Lokalni izbori zakazani su za 29. mart i biće održani u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Knjaževcu, Kladovu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevejno.

(Beta)

