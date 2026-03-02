SSP: Predsednik Ustavnog suda više brine o Vučićevom rejtingu nego o svom poslu

Potpredsedn Puik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Goran Petrović je danas izjavio da predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov više brine o rejtingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. "nego o žalbama građana i o Ustavu sopstvene države".

Petrović je u saopštenju pozvao Petrova da, ako mu je toliko stalo da se bavi politikom, „skine sudijsku togu, odrekne se ogromne plate“ i onda „pravac u izborni štab Srpske napredne stranke (SNS)“.

Petrov je u nedelju kazao da je ovo izborna godina i da treba apelovati na građane da se ne prave podele, da se ne upotrebljavaju izrazi „ćaci i antićaci“, nego da „razgovaraju, prate, razmišljaju i pripremaju se za izbore koji bi „mogli da se okarakterišu kao istorijski najvažniji“, od kad on pamti, „ili makar od 2000. godine“.

On je za televiziju Prva kazao da su povezani događaji u zemlji i svetu i da se ne može reći da je rat na Bliskom istoku iznenađenje „jer smo pripremani mesecima, prevashodno zahvaljujući predsedniku države Aleksandru Vučiću“.

Potpredsednik SSP je ocenio da Petrov „za ogromnu platu, koristeći autoritet Suda, plaši gradjane ratovima i istorijskim izborima“ dok u Ustavnu sudu „skuplja prašinu“ više od 40.000 predmeta, a BIA zove tužioce u vezi sa glasanjem za Visoki savet tužilaštva.

„Šta je vaš posao ? Kada već govorite o izborima, gde je odluka o izbornoj kradji? Gde su odluke o protivustavnom otimanju penzija od građana Srbije?“, pitao je Petrović i dodao da Petrov „za to nema vremena, ali za hvalisanje Vučićevih vizija uvek imate neki slobodan termin“, prenela je SSP.

Petrovu je poručio: „Narod vas plaća da sudite po Ustavu, a ne da nam tumačite Vučićeve vizije i rat na Bliskom istoku. Zato zasučite rukave, počnite da radite svoj posao i ne trošite više autoritet Ustavnog suda jer ste svoj lični odavno potrošili“.

(Beta)

