SSP predstavio plan Srbija 2030 – da Srbija bude država pravde i članica EU

Plan Stranke slobode i pravde (SSP) "Srbija 2030" previđa da Srbija bude država pravde i članica Evropske unije (EU), kazao je danas lider SSP Dragan Đilas.

On je na predstavljanju tog plana u prostorijama stranke u Beogradu, kazao da će Srbija biti zemlja koja će štiti svoje prirodne resurse i poštovati ekološke standarde.

Rekao je i da će mediji biti nezavisni i slobodni, a da će „nova“ Radio-televizija Srbije podjednako pratiti i vlast i opoziciju.

Najavio je rešavanje niza problema u zdravstvu i prosveti, i dodao da će Beograd ponovo biti svetska metropola.

„Preduslov je promena vlasti i da organizovana kriminalna grupa (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića prestane da postoji“, kazao je Đilas.

(Beta)

