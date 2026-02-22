SSP: Pritvor advokatu Stojkoviću jedno od najflagrantnijih kršenja ljudskih prava

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je više od 30 dana prošlo od kada je advokat Čedomir Stojković protivpravno pritvoren zbog korišćenja Jutjuba.

SSP smatra da to predstavlja jedno od najflagrantnijih kršenja osnovnih ljudskih prava od strane režima (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića i traži da Stojković bude pušten.

„Zahtevamo njegovo hitno puštanje na slobodu i momentalno zaustavljanje institucionalnog progona i iživljavanja nad njim. Podsećamo da je advokat Stojković najpre priveden pod optužbom da ‘poziva na rušenje ustavnog poretka’, jer je u svojim objavama pozivao na rušenje režima Aleksandra Vučića“, navela je SSP.

Dodala je da je sud Stojkoviću, iako ni jednom rečju, ni postupkom nije pozvao na nasilje niti ga učinio, zabranio korišćenje Jutjuba i mreže X i da mu je, nakon što je nastavio da objavljuje svoj podkast, pre više od 30 dana odredio meru kućnog pritvora uz elektronski nadzor.

„Podsećamo i na poraznu činjenicu da je ista mera kućnog pritvora sa nanogicom bila određena i Darku Šariću, nakon sedam godina provedenih u pritvoru zbog teških krivičnih dela, uključujući međunarodnu trgovinu tonama kokaina“, istakla je SSP.

(Beta)

