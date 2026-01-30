SSP: Probijanje rokova – sinonim vlasti SNS u Kragujevcu

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da poslove u Kragujevcu dobijaju samo firme koje su bliske vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS), a da je probijanje ugovorenih rokova „sinonim vlasti te partije u Kragujevcu“.

Narodni poslanik i predsednik Izvršnog odbora SSP Dalibor Jekić naveo je u saopštenju da je posao na delu fasade zgrade Starog suda dobila grupa ponuđača „Jadran“ i „ALP inženjering“, a vrednost radova je gotovo 17,4 miliona dinara.

On je dodao da je „Jadran“ firma koja dobija sve značajnije poslove u Kragujevcu – radove na Tržnici, na fasadi zgrade Prosvete, na izgradnji nove zgrade Vatrogasnog doma, a čiji su radovi obustavljeni, kao i na drugim objektima državnih institucija.

„Podsetiću građane da je gradonačelnik Dašić bio ‘izuzetno ljut’ na Jadran zbog loše izvedenih radova na fasadi Prosvete, kako su naveli neki portali bliski SNS-u, zagrmeo je tada na njih. Očigledno da ih je prethodni ‘kvalitet’ izvedenih radova kvalifikovao da dobiju i posao za fasadu zgrade suda“, kazao je Jekić.

On je ocenio da je to još jedan pokazatelj da je Srbija „plen partijskih firmi SNS-a“, gde se unapred zna ko dobija posao, a javne nabavke se sprovode tako da postoji samo jedna ponuda.

„U takvom sistemu gradonačelnik je samo puka spona između lokalne vlasti i stranačke centrale, dok je interes građana, po pravilu, gurnut u drugi plan“, kazao je Jekić.

(Beta)

