SSP: Rebalans budžeta Beograda priznanje potpunog finansijskog sloma grada

Poslanica i predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović izjavila je danas da je rebalans budžeta Beograda priznanje potpunog finansijskog sloma grada.

„Grupa korumpiranih, bahatih, nesposobnih ljudi koji vodi Beograd opljačkala je i ispraznila gradsku kasu do te mere da samo dva meseca nakon usvojenog budžeta oni rade rebalas, da zakrpe rupe, dugove i da sakriju tragove sopstvene otimačine“, kazala je Popović novinarima uoči početka sednice Skupštine Grada Beograda na kojoj je glavna tema rebalans budžeta.

Ona je navela da gradska preduzeća duguju 25 milijardi dinara dobavljačima.

„Da je situacija katastrofalna govori i to da je MMF uzeo pod nadzor finansije Grada Beograda i gradskih preduzeća. Prvi put Beograd ima MMF za staratelja koji će da nadzire one koji su doveli grad do ivice bankrota“, rekla je Popović.

Smatra da se Beograđani s pravom pitaju za šta su date pare iz budžeta.

„Da li na novi turski tramvaj kome je pre neki deo otpao prednji deo i umalo se nije prepolovio ili na beogradski sat koji izgleda kao da je stigao sa Temua ili na svetionik koji planirju da postave usred grada, dok Beograđani upadaju u katakombe rupa i nesređenih ulica“, kazala je Popović.

Ocenila je i da građanima preti eskalacija kriminala, navodeći da svaki drugi dan nešto eksplodira.

Ona je navela da je u poslednjih 45 dana bilo 20 incidenata koji su uključivali eksplozije, podmetnute bombe, pucnjave i zapaljene automobile.

„Tri puta su palili cevćaru na Konjarniku samo zato što su vlasnici podržali studente i pobunjene. Pucalo se u kafiću na Vračaru, nekoliko metara od osnovne škole i vrtića“, rekla je Popović i dodala da Beograđani žive u atmosferi straha.

Zapitala je gde je policija i bezbednosne službe koje je organizova gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i dao im 85 miliona evra iz budžeta.

„O situaciji u Beogradu govori i to što je deo međunarodne crne liste, poslednji izveštaj Saveta za pograničnu bezbednost SAD upozorava američke građane da kada dolaze u Srbiju budu na posebnom oprezu zog kriminala i nasilja“, kazala je Popović.

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) i poverenik Gradskog odbora Beograd Petar Bošković ocenio je da je neverovatno da Beograd na svaka dva meseca ima rebalans budžeta, a da je deset milijardi dinara u deficitu.

„Imamo razbacivanje novca od ovog sata (na Trgu Republike) koji nije ni pet dana radio, a već ga ručno popravljau, a koji je koštao više od 100.000 evra“, rekao je Bošković.

On je ponovio i da bi gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić trebalo lično da vrati novac kojim je iz gradskog budžeta plaćen sat na Trgu Republike.

Dodao je i da se samo za promenu softvera za gradsku administraciju iz budžeta planira 600 miliona dinara.

„Za te pare mogla je da počne da se gradi kanalizacija u Borči“, kazao je Bošković.

On smatra i da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapič treba da se izvini građanima jer ne može da da ostavku.

„Ne sme od SNS-a koji ga je doveo na čelo grada i ne da mu da ode, jer je kazna za Beograđane“, zaključio je Bošković.

(Beta)

