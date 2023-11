SSP: Šapić je bahat, agresivan i nesposoban

Prva na beogradskoj listi koalicije „Srbija protiv nasilja“ Mila Popović kritikovala je izjave i nastupe bivšeg gradonačelnika Aleksandra Šapića i ocenila da njegovo „bahato, nepristojno i agresivno ponašanje oličava njegovu nesposobnost“.

Popović je precizirala da je bahato kada se Šapić fotografiše pored gradske sekretarke Aleksandre Čamagić, koja se sumnjiči da je zloupotrebila novac namenjen za projekte borbe protiv vršnjačkog nasilja.

„Da li razumete da nije pristojno da građanima Borče obećavate bilo šta nakon što ste priznali da ih je Vaš šef Aleksandar Vučić obmanuo kada im je rekao da će do 2021. godine dobiti kanalizaciju? Da li shvatate da je protivzakonito kada Vi i Vama bliski ljudi gradite na divlje, a potom to legalizujete? Ako ne znate onda je to sramota za Vas i one koji su Vam omogućili da Beograd tretirate kao plen, a decu i ljude kao broj“, rekla je Popović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.