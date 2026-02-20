SSP: Šapić najavio svetionik u Beogradu, taman za prekookeanski brod kad stigne do Akvarijuma

Stanka slobode i pravde (SPP) saopštila je da je danas Aleksandar Šapić, "gradonačelnik Beograda čije finansije MMF češlja zbog lošeg stanja - sa sve finansijama gradskih preduzeća, kao novi veliki gradski projekat najavio svetionik".

„Da je neko izbrisao vlastite imenice iz prethodne rečenice, ne bismo bili sigurni da li se radi o stvarnom događaju, ili radnji nekog filma, poput ‘Zatvorenog ostrva’. Jer, logika je vrlo jasna: kada već grade Akvarijum na Ušću, Šapić misli da treba da imamo i svetionik kod ‘BIGZ-a’ „, izjavila je predsednica beogradskog odbora SSP, poslanica Mila Popović.

Pa, kada, dodala je, „pristigne prekookeanski brod putnici znaju kuda dalje do Akvarijuma – neverovatno“.

„U realizaciji svojih sumanutih graditeljskih fantazija koje su prevazišle i Vesićeve, njega nije sputalo to što zaposleni u Apoteci Beograd 10 meseci nisu primili zaradu, niti ga posebno opterećuje što se kulturno nasleđe grada razara da bi investitori Srpske napredne stranke (SNS) dizali najjeftiniju stanogradnju koju posle prodaju po basnoslovnim iznosima“, navela je Popović.

Ona je rekla da je „na današnjoj konferenciji za medije stand up tragičar našeg grada izbegao je da spomene i urušenu zgradu u Džordža Vašingtona, ali i Pionirski park pun kriminalaca koji mu je ispod prozora“ i istakla: „Izgleda da mu je to prirodni habitat“.

Popović je dodala da je opet postalo jasno da Šapić ne zna šta znači voditi grad i kako se vodi računa o preduzećima grada Beograda.

„Teatralne predstave i fotosešn i lupetanja su samo još jedan dokaz da ovaj čovek i njegovi naprednjaci moraju što pre da odu inače će nam postaviti šatru iznad grada da bude jasno da je cirkus“, konstatovala je Popović.

(Beta)

