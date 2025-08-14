SSP: Šef VBA da kaže koji su zadatak izvršavali na ulicama u Novom Sadu

Stranka slobode i pravde (SSP) zatražila je danas od šefa Vojno-bezbednosne agencije generala Đura Jovanića da kaže koji su zadatak u zaštiti države u sredu uveče na ulicama Novog Sada izvršavali njeni pripadnici.

SSP navodi u saopštenju da je Jovanić jutros potvrdio upotrebu Vojske Srbije iako je „predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdio da vojska nije bila na ulicama“.

Predsednik SSP-a Dragan Đilas izjavio je da je narod svedočio „najopasnijoj zloupotrebi državnih institucija u modernoj istoriji Srbije“, jer su, kako je naveo, pripadnici Vojske Srbije poslati na ulice da „zajedno sa huliganima Srpske napredne stranke (SNS) napadaju građane, dok su navodno branili prostorije SNS-a“.

„Ovakvo postupanje je direktno kršenje zakona i ustavnih nadležnosti vojske, koja po Ustavu ne sme biti politički instrument bilo koje partije. Pretvaranjem vojske u privatnu pretorijansku gardu, nakon što je to već uradio sa pripadnicima BIA i policije, kao i kriminalnih grupa, Vučić je pokazao da ne preza ni od jednog poteza kako bi zaštitio svoju vlast“, naveo je Đilas.

Jovanić je na konferenciji za novinare potvrdio da je pripadnik Vojske Srbije pucao u vazduh u Novom Sadu, ali je ocenio da time nikome nije bio ugrožen život.

Takođe je rekao da je sedam pripadnika Vojske Srbije povređeno u neredima u Novom Sadu.

Bošković (Srce): Kobre su ponovo zloupotrebljene od strane vlasti

Bivši visoki oficir Vojske Jugoslavije i član Predsedništva stranke Srbija centar (Srce) Petar Bošković izjavio je danas da je specijalni odred vojne policije Kobre „ponovo zloupotrebljen od strane vlasti“.

Komentarišući izjavu načelnika VBA Đure Jovanića da je povređeno sedam pripadnika Kobri sinoć u Novom Sadu, Bošković je agenciji Beta kazao da vrh vojske mora da odgovori koga su Kobre štitile u tom gradu i po čijem nalogu.

„Kobre obično deluju u paru, kao što je bio slučaj i kada su se sukobili s Andrejem Vučićem na Slaviji. Nije jasno šta su njih sedmorica radila sinoć u Novom Sadu. Osnovno pitanje je koga su oni štitili i po čijem nalogu?“, rekao je Bošković.

On je naglasio da Kobre ne pripadaju Vojno-bezbednosnoj agenciji (VBA) i da general Đuro Jovanić nije nadležan za tu jedinicu.

„Kobre su direktno pod ingerencijom načelnika Generalštaba. Ova jedinica je ponovo zloupotrebljena od strane političke vlasti“, objasnio je.

Načelnik VBA Đuro Jovanić jutros je rekao je da je tokom jučerašnjih nemira u Novom Sadu povređeno sedam pripadnika jedinice Kobre, od toga četiri teško.

Kreni-Promeni: Krivične prijave protiv Dačića i Vasiljevića, pomagali naprednjačke napadače

Pokret Kreni-Promeni saopštio je da će danas podneti krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića, kao i protiv više N.N. lica koja su, kako je pokret saopštio, kamenicama i pirotehničkim sredstvima, napadala građane 12. avgusta u Vrbasu i Bačkom Petrovcu, kao i 13. avgusta u Novom Sadu.

„Krivične prijave obuhvataju i lica koja su rukovodila policijskim snagama, a koja nisu sprečila napade već su, naprotiv, obezbeđivala napadače iz prostorija Srpske napredne stranke (SNS)“, precizirao je pokret.

Kako je saopštio, Dačić i Vasiljević su, kao najviši funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova, „bili direktno odgovorni za pristrasno postupanje policije koja je štitila huligane, odnosno za nepostupanje kojima su omogućeni neredi“.

„Umesto zaštite građana, svojim javnim izjavama opravdavali su postupke naoružanih huligana, a osuđivali žrtve napada. Time su, sa jasnim umišljajem, zloupotrebili službeni položaj i uključili policiju u nelegalne aktivnosti paradržavnih grupa, čiji je cilj bio da uguše pravo na slobodu okupljanja i ugroze živote i bezbednost građana“, istakao je pokret Kreni-Promeni.

