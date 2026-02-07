SSP: Šest godina tražimo definisanje ubistva žene iz mržnje kao posebnog krivičnog dela

Stranka slobode i pravde (SSP) pitala je danas, povodom ubistva žene u Nišu, koliko još žena treba da bude ubijeno, da bi režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića "napokon usvojio" predloge te stranke protiv nasilja nad ženama.

Predsednice Ženske mreže SSP Ferida Čustović navela je u saopštenju da ta stranka šest godina traži definisanje ubistva žene iz mržnje kao posebnog krivičnog dela, formiranje jedinstvenog registra nasilnika, kao i pooštravanje zakonskih kazni za nasilnike.

„Za više od 400 dece koja su u poslednjih 14 godina ostala bez majki, više nije ni važno da li je ova vlast sujetna, nesposobna, bahata ili zauzeta kombinacijama, što je potvrdio njihov šef Vučić“, kazala je ona.

Prema rečima Feride Čustović, svaki novi dan je opasnost, a odgovornost za živote žena koje „uporno prijavljuju nasilnike, a ostaju same i nezaštićene – jeste na režimu koji je prvo relativizovao nasilje, a sada pokušava da ga legalizuje nakaradnim zakonima o pravosuđu“.

Ocenila je i da režim to radi „bez namere da uradi bilo šta kako bi se smanjio broj žena, žrtava nasilja“.

Telo žene pronađeno je juče u Nišu, a 56-godišnji muškarac uhapšen je zbog sumnje da ju je ubio. Iz Višeg javnog tužilaštva navode da je naložena obdukcija i da sumnjaju da je žena ubijena vatrenim oružjem.

(Beta)

