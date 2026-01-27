SSP: Škola u Železniku drugu nedelju zatvorena zbog prokišnjavanja krova, đaci na onlajn nastavi

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je da Osnovna škola „Braće Jerković“ u beogradskom naselju Železnik već drugu nedelju nema regularnu nastavu, jer je škola zatvorena zbog prokišnjavanja krova.

Član Opštinskog odbora SSP Čukarica Miloš Hrnjaz naveo je u saopštenju da je oko 900 đaka upućeno je na onlajn nastavu, kao i da u školi nema ni produženog boravka.

„Odgovorni rukovodioci bi se pobrinuli da se preko leta uradi hidroizolacija ravnog krova kome nije prvi put da prokišnjava, ali to partijski postavljeni direktori nisu sposobni. Roditelji su najviše iziritirani zbog nedostatka komunikacije i pokušaja zataškavanja problema“, ocenio je Hrnjaz.

Dodao je da SSP zahteva da se pod hitno obezbedi uredan nastavak školovanja, uradi hitna hidroizolacija krova i pokrene pitanje odgovornosti gradskog Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, ali i direktorke Violete Marković, zbog, kako je naveo, ugrožavanja sigurnosti dece i zaposlenih.

(Beta)

