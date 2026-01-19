SSP: Skraćenje časova na 30 minuta – neozbiljan i ad hok pristup obrazovnoj politici

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas, povodom najava da Ministarstvo prosvete razmatra uvođenje časova u trajanju od 30 minuta, da je takav potez „još jedan primer neozbiljnog i ad hok pristupa obrazovnoj politici“.

„Pokojni premijer Srbije, dr Zoran Đinđić, upozoravao je da smo kao država više puta započinjali reforme, da bismo od njih potom odustajali. Taj obrazac je, nažalost, najvidljiviji upravo u oblasti obrazovanja“, navela je u saopštenju predsednica Resornog odbora za obrazovanje SSP Kragujevac, Ivana Milićević.

Obrazovni sistem u Srbiji, prema njenim rečima, godinama služi kao „poligon za nedovršene i loše osmišljene eksperimente, čije posledice snose deca, nastavnici i roditelji“.

„SSP upozorava da je neprihvatljivo igrati se obrazovanjem, jer to znači igrati se živim ljudima koji postaju pokusni kunići neodgovorne državne politike. Obrazovanje je ozbiljna i strateška stvar i zahteva ozbiljan, sistemski i dugoročan pristup. Upravo zato SSP u svom programu jasno i dosledno zahteva sveobuhvatnu reformu obrazovanja“, kazala je Milićević.

Dodala je da ta stranka zahteva hitnu obnovu školskih objekata, obezbeđivanje fizičke bezbednosti i stvaranje dostojanstvenih uslova rada i učenja za decu i nastavnike.

„Takođe, SSP se zalaže za temeljnu reformu nastavnih planova i programa, bolju organizaciju nastave, smanjenje broja učenika u odeljenjima, kao i zapošljavanje nastavnika na neodređeno vreme, kao osnov profesionalne sigurnosti i kvaliteta nastave“, navela je Milićević.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je ranije da to Ministarstvo razmatra mogućnost skraćenja časova sa 45 na 30 minuta zbog pažnje učenika, navodeći da je taj argument psihološki utemeljen.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com