SSP: Sramni i kukavički napadi na Nebojšu Zelenovića i njegovu porodicu u Šapcu

Stranka slobode i pravde (SSP) je danas „najoštrije“ osudila „sramne i kukavičke“ napade na bivšeg gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića i njegovu porodicu, saopštilo je predsedništva SSP.

U saopštenju piše da „uvrede ispisane na njegovoj zgradi, ali i na brojnim objektima širom Šapca, nisu samo čin vandalizma“, već, kako je ukazano, „poruka mržnje i pretnja svima koji se usuđuju da misle i govore slobodno“.

„Posebno je jezivo i duboko zabrinjavajuće što gradski odbor Srpske napredne stranke (SNS) potrudio da uvredi zdrav razum građana optužujući samog Zelenovića da je napao svoju porodicu“, navodi se.

SSP je navela i da je „time SNS jasno pokazao da ne samo da ne želi da se ogradi od ovog sramnog čina“, već da, kako je ukazala, „verovatno i stoji iza njega“.

„Kada vlast koristi propagandne metode iz najmračnijih vremena da bi diskreditovala političke protivnike, a njihove porodice pretvara u mete, to više nije politika – to je nasilje, to je režim bez kontrole i bez ikakvih granica“, dodaje se.

SSP je navela i da izražava punu solidarnost sa Zelenovićem i njegovom porodicom, te da nećemo ćutati pred ovakvom „prljavom i opasnom kampanjom“.

(Beta)

