SSP: Srpska napredna stranka priprema potpunu stranačku kontrolu nad obrazovanjem

Srpska napredna stranka (SNS) priprema izmene zakona o obrazovanju čiji je cilj uspostavljanje apsolutne stranačke kontrole nad celokupnim obrazovnim sistemom, od osnovnih škola do univerziteta, ocenio je danas član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović.

​On je ocenio da najave ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića o izmenama zakona, „pod izgovorom ‘jasnih linija odgovornosti’, nisu ništa drugo do paravan za gušenje autonomije“.

„Ovo nije reforma, već otvoreni juriš na akademsku slobodu. Promena strukture upravljanja kojom bi osnivač dobio ‘presudan uticaj’ u praksi znači da će o sudbini obrazovanja i nauke odlučivati partijski komesari. U osnovnom i srednjem obrazovanju to vodi ka potpunom marginalizovanju uloge nastavnika i roditelja u pitanjima koja ih se direktno tiču“, naveo je Veselinović a prenela Stranka slobode i pravde.

(Beta)

