SSP: Tenzije pred lokalne izbore, SNS spremna na sve

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da su počele tenzije uoči lokalnih izbora u deset opština i da je Srpska napredna stranka (SNS) spremna na sve da bi sačuvala vlast.

Zamenik člana Komisije za reviziju biračkog spiska ispred SSP-a Marko Dimić ocenio je u saopštenju da Srbija „nema jedinstveni birački spisak, već skup podataka od kojih su urednije sveske seoskih prodavnica gde se beleži veresija“.

„Već je svima jasno da su tenzije počele i da je režim Srpske napredne stranke spreman na sve samo da bi sačuvao svoju vlast, to pokazuju time što napadaju građane, dovode batinaše, dovode crne džipove dovode one koji su spremni po cenu nasilja da čuvaju fotelju naprednjačkih batinaša i režim Aleksandra Vučića“, naveo je Dimić.

SSP je pozvao građane da prijave fantomske birače.

(Beta)

