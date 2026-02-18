SSP traži od policije da objavi informacije o privedenima tokom sinoćnjih skupova u Beogradu

Stranka slobode i pravde (SSP) zatražila je od policije da objavi informacije o privedenima posle sinoćnjih okupljanja u Beogradu kao i da se "utvrdi odgovornost za prekomernu upotrebu sile".

U saopštenju te stranke se navodi da je sinoć u Beogradu policija „opkoljavala, jurila i privodila studente i građane po ulicama i parkovima“.

„Radila je sve ono što ne radi kada su kriminalci i batinaši u pitanju. Snimci studenata u policijskom obruču izazvali su uznemirenje građana širom Srbije. Insistiramo da se što pre objave informacije o privedenima i o osnovu njihovog zadržavanja, kao i da se utvrdi odgovornost za prekomernu upotrebu sile“, stoji u saopštenju SSP.

Ocenili su da je „crno-crvena koalicija Aleksandra Vučića i Ivice Dačića odlučila da represiju pojača sa ciljem da se demonstrira sila nad mladima“.

„To je deo procesa inicijacije novih policijskih šefova koji su postavljeni sa idejom zaštite organizovane kriminalne grupe i sprečavanja bilo kakvih okupljanja“, navodi se u saopštenju SSP.

Studenti u blokadi objavili su da je posle sinoćnjeg protesta kod Ušća, zbog najavljene izgradnje akvarijuma, privedeno nekoliko njihovih kolega.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com