SSP traži odgovor ministra Lončara na navode da je Ripanj ostao bez pedijatrije

Stranka slobode i pravde (SSP) zatražila je danas odgovor ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog navoda da je opština Ripanj u Beogradu ostala bez pedijatrije, te da zbog toga roditelji "moraju bolesnu decu prevozom da vode do najbližeg lekara, van mesta stanovanja".

U saopštenju je navedeno da trenutna tabela rada potvrđuje ono na šta se mesecima upozorava, a to je „nedostatak medicinskog kadra, manjak termina i preopterećenost ambulanti“.

„Primarna zdravstvena zaštita puca po šavovima dok posledice snose najmlađi. Od Vas (ministra) očekujemo odgovor kako je moguće da jedno veliko naselje ostane bez pedijatra i ko je za to odgovoran. Ne govorimo o privilegijama, već o osnovnom pravu svakog deteta da brzo i dostojanstveno dobije lekarsku pomoć. Vreme odgovornosti dolazi, i kada dođe, više neće biti moguće prebacivati krivicu i skrivati se iza birokratije“, saopštio je SSP.

(Beta)

