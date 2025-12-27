SSP traži oduzimanje licence firmi T and M Security

Predsednica beogradskog odbora i poslanica Stranke slobode i pravde Mila Popović je danas saopštila da su za samo dva dana Infrastruktura železnice Srbije i Srbija Kargo dodelile poslove u vrednosti 829 miliona dinara javnog novca za „čišćenje, interventno održavanje i obezbeđenje“.

Ti poslovi su dati firmama „okupljenim oko T and M Group Solutions i između ostalih, pojavljuju se i Concorde Steel, Emporio Team i V.I.P. Security“.

„T and M Group Solutions se u javnosti dovodi u vezu sa Vladimirom Mandićem, čovekom poznatim po ‘fantomskim’ biračima, izbornoj krađi i političkom nasilju“, a suvlasnik te firme je „njegov kum Dane Šijan“ i „njihova vozila su viđana ispred Arene u decembru 2023. godine kako razvoze fantome“ na tadašnjim izborima, piše u saopštenju SSP.

Stranka slobode i pravde piše da je podnela zahtev za proveru i oduzimanje licence firmi „T and M Security“, kao i krivične prijave protiv odgovornih „zbog brutalne upotrebe sile nad građanima koji su mirno protestovali ispred Gradske skupštine Beograda“.

SSP ocenjuje da je „poruka vlasti: Dok se građani tuku, režimske firme se nagrađuju“ i da je „to razlog zašto ovaj sistem mora da padne“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com