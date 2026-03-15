SSP: Tri narodne poslanice pozvane na saslušanje kao politički protivnici vlasti

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je "tužilaštvo proradilo, ali za političke protivnike vlasti", navodeći da će u utorak, 17. marta, tri poslanice izaći pred tužilaštvo u Novom Sadu, osumnjičene da su napale službeno lice u vršenju službene dužnosti tokom blokade tog istog tužilaštva, dok se "odgovorni za smrt ljudi slobodno šetaju zemljom".

Kako je ta stranka navela, „Danijela Nestorović, Jelena Milošević i Dragana Rakić neće se pozivati na poslanički imunitet – odazvaće se pozivu i ući u postupak kao građanke ove zarobljene zemlje“.

„Zbog pada helikoptera i smrti sedmoro ljudi niko nije odgovarao. Zbog rušenja u Savamali i urušavanja pravne države niko nije odgovarao. Zbog najveće plantaže droge u ovom delu Evrope Jovanjice, niko nije odgovarao. Zbog korišćenja zvučnog topa nad sopstvenim narodom niko nije odgovarao“, navela je SSP.

Takođe kako je ta stranka istakla, „zbog pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi niko nije odgovarao, zbog gaženja i prebijanja studentkinja i studenata ne da niko nije odgovarao, već su krivi i pomilovani“.

„Njih tri su, međutim, ‘odgovorne’ jer su tražile pravdu i da neko odgovara za smrt ljudi pod nadstrešnicom i da tužilaštvo konačno počne da radi. I tužilaštvo je, zaista, proradilo. Ali za političke protivnike vlasti. Njima će se suditi, dok oni koji su odgovorni za smrt ljudi slobodno šetaju ovom zemljom“, naglasila je SSP.

(Beta)

