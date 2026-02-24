SSP: Tužiteljki Savović upućene iste pretnje kao Mariniki Tepić, jasno je da ih je pisala ista ruka

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je tužiteljka Bojana Savović dobila istu prenju - "Pazi šta radiš sledećih 40 dana", koju je dobila i poslanica i potpredsednica te stranke Marinika Tepić pre tri nedelje, zbog čega su apelovali na tužilaštvo da jednako reaguje u oba slučaja.

„Apsolutno je jasno da je preteće pismo tužiteljki Savović napisala ista ruka istim obrascem zastrašivanja koja je uputila pretnje i potpredsednici Stranke slobode i pravde“, navodi se u saopštenju.

Te pretnje su, prema njihovoj oceni, dokaz da je u Srbiji ugrožen svako ko se javno bori protiv korupcije.

„A poruka je jasna i glasi: ako dirate u kartel braće Vučić i zloupotrebe moći postajete meta. A čak i kada tužilaštvo pokrene postupak, ostaje pitanje da li će policija zaista postupati po nalogu ili će sve ostati mrtvo slovo na papiru. Podsećamo da je poslanica Tepić pretnje prijavila policiji pre 6. februara, a tužilac je obavestio da će slučaj ove pretnje goniti po službenoj dužnosti“, dodaje se u saopštenju.

SSP je ocenila da Srbija nikada nije bila dalje od Evrope nego danas, uz ocenu da živimo u ogoljenoj diktaturi u kojoj su institucije obesmišljene, a bezbednost onih koji govore istinu dovedeno u pitanje i zavisi od toga da li će ćutati“.

„Apelujemo, ponovo, na tužilaštvo i druge nadležne insitucije da u oba slučaja zastrašivanja reaguju jednako i efikasno“, piše u saopštenju.

(Beta)

