SSP tvdi da Opština Novi Beograd nabavlja video-nadzor sa mogućnošću prepoznavanja lica

„Istraživanjem smo došli do podataka da je Opština Novi Beograd dodelila ugovor kompaniji ‘ART DATA’ iz Beograda za nabavku kamera i softvera za video-analitiku i centralizovano upravljanje nadzorom“, naveo je u saopštenju Ranko Vlaisavljević iz novobeogradskog odbora SSP.
Prema njegovim rečima, lokalne samouprave nemaju zakonska ovlašćenja za prikupljanje i obradu biometrijskih podataka građana.
„Zahtevamo hitno obustavljanje tendera za kupovinu ovakve opreme, čija je vrednost čak 5,2 miliona dinara, kao i odgovor na pitanje u koje svrhe će se ona koristiti i da li će biti ugrožena privatnost građana“, naveo je Vlaisavljević.
