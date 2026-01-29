SSP tvdi da Opština Novi Beograd nabavlja video-nadzor sa mogućnošću prepoznavanja lica

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je Opština Novi Beograd sprovela nabavku opreme za video-nadzor sa mogućnostima prepoznavanja lica i drugih biometrijskih podataka, čime se, kako su ocenili, „ozbiljno dovodi u pitanje zakonitost rada lokalne vlasti i zaštita privatnosti građana“.

„Istraživanjem smo došli do podataka da je Opština Novi Beograd dodelila ugovor kompaniji ‘ART DATA’ iz Beograda za nabavku kamera i softvera za video-analitiku i centralizovano upravljanje nadzorom“, naveo je u saopštenju Ranko Vlaisavljević iz novobeogradskog odbora SSP.

Prema njegovim rečima, lokalne samouprave nemaju zakonska ovlašćenja za prikupljanje i obradu biometrijskih podataka građana.

„Zahtevamo hitno obustavljanje tendera za kupovinu ovakve opreme, čija je vrednost čak 5,2 miliona dinara, kao i odgovor na pitanje u koje svrhe će se ona koristiti i da li će biti ugrožena privatnost građana“, naveo je Vlaisavljević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com