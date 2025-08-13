SSP: U Srbiji više ne postoje institucije

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da su događaji u Vrbasu još jednom pokazali da u Srbiji više ne postoje institucije, odnosno da se u direktnom prenosu moglo da vidi kako izgleda potpuni slom vlasti i kako se gasi i poslednji tračak nade da će razum preovladati.

„Dok su SNS huligani, organizovani i naoružani flašama sa zaleđenom vodom, čvrstim predmetima i pirotehnikom, brutalno napadali građane, policija je stajala i posmatrala. Neki od policajaca su čak i razgovarali sa ljudima sa fantomkama na glavama. Od sinoć je jasno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo najgori sluga vlasti – aparat koji ne štiti građane, već štiti nasilnike bliske režimu Aleksandra Vučića“, saopštio je SSP.

Dodali su da ono što se desilo u Vrbasu nije samo incident, već ozbiljan signal da je Srpska napredna stranka spremna da izazove i građanski rat kako bi sačuvala vlast.

„Ako se hitno ne pohapse huligani i ne sankcionišu policajci koji su odbili da uspostave red, to će jasno pokazati da je Srbija ušla u spiralu nekontrolisanih sukoba iz koje povratka u normalnost neće biti. To će biti i definitivni dokaz da je država kapitulirala pred nasilnicima organizovanim od strane vlasti“, navedeno je u saopštenju.

Stefanović (SSP) poručio Vučiću: Mrziš Srbiju i sve srpsko – pljačkaš, rasprodaješ i hapsiš

Stranka Slobode i pravde (SSP) poručila je danas da „režim prezire Srbiju i sve što je srpsko, poistovećujući ih sa svojom korumpiranom i nasilničkom vlašću“.

„Gospodo (Aleksandre) Vučiću, (Miloše) Vučeviću i (Nikola) Selakoviću, Srbiju mrzite vi, jer je besomučno pljačkate, rasprodajete i hapsite njene ljude, dok pokušavate izazvati sukobe radi opstanka na vlasti“, rekao je zamenik predsednika SPP Borko Stefanović, reagujući na tvdnje, kako je naveo, „odlazeće i kriminogene ekipe da svi koji nisu za ovaj režim mrze Srbiju i sve što je srpsko.

„Prezirete je jer znate da Srbija više neće ćutati, dopuštati da nas delite i tučete, trujete preko kriminalnih medija i da mirno posmatra kako urušavate zgrade i živote“, poručio je Stafanović.

„Za vas je Srbija samo stavka u budžetu koji kradete, srpstvo vam je samo spekulacija i značka na reveru. Vi ne znate da podignete spomenik, crkvu ili da napravite manifestaciju istorijskog sećanja, a da neko vaš ne ukrade pare. Džabe vam sve, jer Srbija sada vidi i zna ko ste i šta ste. Tu vam više nikakve laži neće pomoći“, istakao je Stefanović.

Novaković (DS): Režimska strategija je dovođenje batinaša u Vrbas i Bačku Palanku

Demokratska stranka (DS) saopštila je danas da su „incidenti poput onih u Vrbasu i Bačkoj Palanci deo iste režimske strategije – dovođenje organizovanih batinaša da izazovu sukobe među građanima, dok policija stoji po strani i ne reaguje“.

„Vučić i mafija koja upravlja ulicama i koja je otela institucije žele da Srbiju drže u strahu. Ipak, na njihovu sreću gradjani jos uvek samo traže ono sto im pripada – izbore, znajući da je najkraći i najzdraviji put razvalšćivanja mafije pobeda studentske liste“, ocenio je zamenik predsednika DS Nebojša Novaković u pisanoj izjavi.

Takođe je naveo da predsednik države Aleksandar Vučić pokušava da zastraši građane pričom o građanskom ratu, ali da na njegovu žalost – nema, niti će ikada imati snagu za tako nešto.

„Srbija nije njegov privatni posed – već država svih njenih građana, a oni neće dozvoliti da Vučićeve prevare, koliko god bile užasne i delovale opasno, prođu i kupe mu još neko vreme na vlasti“, rekao je Novaković.

Movsesijan (PSG): Vučić podelio Srbiju, policija produžena ruka vlasti

Potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Aris Movsesijan izjavio je danas da je policija izgubila kredibilitet jer je odabrala jednu stranu i radi samo u službi jedne partije

„Mi u Pokretu slobodnih građana sa strepnjom pratimo najoštrije osuđujemo sve veći stepen represije kojem pribegava Aleksandar Vučić, uz aktivno saučesništvo policije koja, umesto da štiti zakon i građane, otvoreno staje na stranu jedne partije. To se jasno videlo i tokom protesta u Beogradu, kao i nedavno u Vrbasu, gde je policija služila kao ‘živi štit’ umesto da reaguje na nasilje. Time je izgubljen kredibilitet institucije koja bi morala da bude stub bezbednosti, a ne produžena ruka vlasti“, izjavio je Movsesijan na televiziji Nova.

Istakao je da Vučićeva politika duboko deli Srbiju, umesto da otvara put ka mirnom, demokratskom i evropskom rešenju političke krize.

„Oslanjanje na huligane i nasilne grupe koje nastupaju u ime SNS-a ne može doneti političku stabilnost, niti budućnost zasnovanu na vladavini prava“, naveo je Movsesijan i dodao da se PSG zalaže za liberalnu demokratiju, slobodne izbore, nezavisne medije i evropske vrednosti, a ne za autoritarne modele koji Srbiju guraju unazad.

Ocenio je da je opozicija, uključujući i Pokret slobodnih građana, spremna da sarađuje sa svim istomišljenicima i da se programski poveže oko proevropske platforme.

„Inspiraciju vidimo u studentskom pokretu koji je uneo novu energiju i pokazao da postoje ljudi spremni da menjaju Srbiju na bolje“, zaključio je Movsesijan

Kostić (Dveri): Vučić definitivno želi građanski rat

Lider Dveri Ivan Kostić izjavio je da sinoćna dešavanja u Vrbasu, kojima je, kako je naveo, lično svedočio, pokazuju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić definitivno spreman da izazove građanski rat kako bi pokušao da ostane na vlasti i odbrani milijarde evra opljačkanih od građana.

„Na građane koji mirno protestuju u Vrbasu, Aleksandar Vučić je poslao maskirane, kriminalne falange iz više gradova koje su okupljeni narod gađale kamenjem, pirotehničkim sredstvima, flašama u kojima je bila zaleđena voda i mnogim drugim tvrdim predmetima. Za sve to vreme, policija, kojom komanduju Vučić i (ministar unutrašnjih poslova Ivica) Dačić, je mirno stajala i nije uhapsila niti jednog maskiranog kriminalca“, rekao je Kostić, saopštile su danas Dveri.

Dodao je da Vučić nije uspeo da uguši studentski i opštenarodni bunt koji traje već gotovo devet meseci.

„To nije uspeo ni lažima preko svojih medija, ni kopiranjem onoga što studenti i građani sve vreme rade, od masovnih skupova do podrške ratnih veterana. Jednostavno, narod mu više ne veruje i jedino što mu je preostalo jeste da izazove građanski rat u Srbiji, šaljući svoje kriminalce da napadaju građane koji mirno protestuju“, naveo je Kostić.

(Beta)

