SSP: Ukinuti SNS jer poziva na gašenje državnih fakulteta

Stranka slobode i pravde (SSP) poručila je danas da treba ukinuti Srpsku naprednu stranku (SNS), reagujući na izjavu iz vladajuće stranke da treba ugasiti sve državne univerzitete.

„Vladimir Đukanović, trbuhozborac Aleksandra Vučića, pozivajući na ukidanje državnih univerziteta, priprema srpsku javnost za konačni obračun sa svim slobodnomislećim građanima i ustanovama“, rekao je član predsedništva SSP Vladimir Obradović, povodom kolumne člana predsedništa SNS Đukanovića u današnjem Kuriru.

Obradović je u pisanoj izjavi naveo da „Đukanović, nazivajući studente regrutima radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire, bukvalno crta mete na našoj deci, lažno ih označavajući kao snage haosa i anarhije“.

Takođe, Obradović je poručio da „svim istaknutim članovima i funkcionerima SNS-a koji su devastirali Srbiju u poslednjih 13 godina treba trajno zabraniti bavljenje politikom, što naravno ne isključuje sudske procese za korupciju i druga kršenja zakona“.

„Sav haos u ovoj zemlji napravila je SNS sa svojim koruptivnim vrhom, osuđivanim kriminalcima i lojalistima koji ne prežu ni od čega, da bi zaštitili i očuvali svoj kartel koji rasparčava i uništava Srbiju zarad ličnih interesa. I zato moraju da odu i da se nikad više ne vrate“, istakao je Obradović.

Đukanović je izjavio da se „naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti i tako što će otpočeti proces pravljenja jednog integrisanog univerziteta kojim će država adekvatno upravljati“.

„Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta. Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire“, napisao je Đukanović u Kuriru.

(Beta)

