SSP: Uvođenje firme Azvirt za gradnju puta Osmeh Vojvodine obmana građana pred izbore

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocenio je danas da je uvođenje u posao azerbejdžanske firme Azvirt za izvođenje radova na brzoj saobraćajnici "Osmeh Vojvodine" obmanjivanje građana pred lokalne izbore u Kuli.

Veselinović je naveo da je 2023. godine „pompezno“ potpisan Okvirni sporazum sa kineskom kompanijom China Construction Eighth Engineering Division za izgradnju brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, a da je režim 18. marta ove godine uveo novog strateškog partnera – Azvirt.

„Ovo besomučno smenjivanje izvođača i recikliranje istih obećanja podseća na prodaju karata za nepostojeći beogradski metro, razlika je što se ovde, umesto karata, štampaju kilometri asfalta koji postoje samo na papiru. Potpuno je jasno da se ovo fingiranje početka radova i novi ugovor vredan 240 miliona evra serviraju isključivo zbog predstojećih lokalnih izbora u Kuli“, rekao je Veselinović, a saopštio SSP.

Ocenio je da stanovnici Vojvodine ostaju zarobljeni u decenijskim lažima i putevima koji se raspadaju, dok se Vučić slika sa novim izvođačima.

„Građani više ne nasedaju na ove jeftine trikove kojima se bageri pale samo u predizborne svrhe, dok stvarni radovi ostaju na nivou maketa i animacija. Srpska napredna stranka je od severa Srbije napravila poligon za manipulacije gde se putevi i drugi infrastrukturni objekti ‘grade’ samo dok traje izborna kampanja. Naša poruka je jasna: nećete više ponižavati građane Bačke, ni Vojvodine, protokolarnim slikanjima koja traju samo do zatvaranja birališta“, dodao je Veselinović.

(Beta)

