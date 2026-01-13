SSP: Već tri meseca u apotekama nema fiziološkog rastvora, zdravstveni sistem se raspada

Poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) Jelene Spirić ukazala je u Srbiji poslednja tri meseca vlada nestašica fiziološkog rastvora te ocenila da je to dokaz da se zdravstveni sistem raspada.

Ona je u pisanoj izjavi navela da je zbog nestašice ugroženo zdravlje velikog broja ljudi pošto je taj rastvor neophodan prilikom davanja infuzija i operacija.

Po njenim rečima, država je kriva za trenutno stanje pošto je dozvolila da zdravstvo zavisi od jednog proizvođača i nije obezbedila rezerve fiziološkog rastvora.

„Uprkos upozorenjima i jasnim posledicama, svesno ste nastavili dugogodišnje neulaganje i zanemarivanje zdravstvenog sistema, uključujući i odbijanje da se uloži u usklađivanje apoteke Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije sa EU i GMP propisima, kako bi se, kao i ranije, fiziološki rastvor proizvodio u okviru sistema“, ocenila je poslanica SSP.

Kazala je da to nisu tehnički propusti, već svesne političke odluke i optužila predstavnike vlasti i ministra zdravlja Zlatibora Lončara da im životi ljudi nisu prioritet.

„Juče citostatici, danas fiziološki rastvor, sutra antibiotici, prekosutra ko zna šta još. Jer kada vam životi ljudi nisu prioritet, nestašice postaju pravilo, a ne izuzetak. Ko će u Srbiji konačno snositi odgovornost za ugrožavanje zdravlja građana“, upitala je Spirić.

(Beta)

