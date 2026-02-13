SSP: Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu sudstva

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Goran Petrović ocenio je danas da predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov pokušava da normalizuje političku kontrolu nad sudstvom, kao i da se svojim izjavama "ruga pravnoj državi".

Petrov je juče kazao da sudije Ustavnog suda treba da budu apsolutno nezavisne, ali da to nije sasvim izvodljivo, pošto bi to značilo da „moramo da ih proizvedemo u nekoj vrsti epruvete“.

„Dok se Petrov kroz kvazinaučnu metaforu žali na nedostatak laboratorijskih uslova za nezavisnost sudija, on zapravo potvrđuje da je Ustavni sud postao laboratorija za legalizaciju političke samovolje Aleksandra Vučića. Teza da je ljudska priroda prepreka nezavisnosti nije samo uvreda za svakog pravnika koji drži do etike i integriteta, već besraman pokušaj normalizacije političke kontrole nad sudstvom“, naveo je Petrović u pisanoj izjavi.

Po njegovim rečima, Petrov treba da bude prvi koji će insistirati na institucionalnim garancijma nezavisnosti.

„Nezavisnost nije biološka anomalija već ustavna obaveza, a nezavisne sudije se ne prave u epruvetama već se kuju kroz integritet. Ko to ne razume, promašio je i epruvetu i profesiju“, izjavio je potpredsednik SSP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com