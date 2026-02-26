SSP: Vlast ubeđuje građane da će Mol spasiti NIS, a Mađarska ostala bez nafte

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Dušan Nikezić izjavio je da je Mađarska "ostala bez nafte" i ocenio da prodaja Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji Mol nije dobra ideja.

Po njegovim rečima, Mađari su više od 90 odsto nafte dopremali blokiranim ruskim naftovodom Družba, a trenutno koriste svoje strateške rezerve i raspoređuju vojsku oko energetskih objekata.

„Vučićeva vlast nas ubeđuje da će obezbediti stabilnost snabdevanja naftom kada mađarski Mol kupi NIS. Pa, da li ste vi normalni? Prestanite više da se brukate i usvojite Zakon o preuzumanju NIS-a, koji je SSP predložio, ili iskoristite pravo preče kupovine za otkup ruskog udela, po ceni koju je Mol već ponudio Gazpromnjeftu“, naveo je Nikezić u pisanoj izjavi.

Kako je prenela njegova stranka, Srbija ima pravo na to, a takvo rešenje bi obezbedilo stabilno snabdevanje Srbije naftnim derivatima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com