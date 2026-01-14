SSP Vojvodine: Deca kreću u drugo polugodište po mrazu i klizavici, sramota i bahatost vlasti

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini Vojvodine Tanja Raca upitala je da li je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje izvestio Ministarstvo obrazovanja o stanju na putevima i trotoarima.

„Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, ili se ništa ne pita, ili se okliznuo na nadležnosti, budući da je uprkos debelom minusu i klizavici, za decu u vojvođanskim školama počelo drugo polugodište“, navela je ona.

Ministarstvo prosvete Srbije formiralo je u ponedeljak 12. januara tim koji prati situaciju na terenu u vezi sa vremenskim nepogodama na području čitave Srbije, jer bi sledeće nedelje trebalo da počne drugo polugodište.

Raca je upitala i da li se postavlja pitanje o usklađivanju školskih kalendara i prilagođavanju trenutnoj situaciji na putevima i ulicama zbog „bahatog upravljanja“ zimskim službama i javnim preduzećima.

„Niti je razlika u školskom kalendaru novina, niti je sneg iznenađenje u januaru, ali je neverovatna količina nebrige za bezbednost dece, a i odraslih. Postoji li ikakva komunikacija između organa Pokrajine i Republike? Jasno je da je velika bruka kada 20 centimetara snega parališe državu, ali još je veća kada institucije ignorišu građane koji ih plaćaju“, kazala je Raca.

(Beta)

