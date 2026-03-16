SSP: Vučić nacionalističkom retorikom ugrožava život Srba u Hrvatskoj i mir na Balkanu

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "nacionalističkom retorikom ugrožava mir na Balkanu i život Srba u Hrvatskoj".

Član Predsedništva SSP Janko Veselinović ocenio je da retorikom kojom „funkcioneri Srpske napredne stranke pogrdno nazivaju Hrvate u Srbiji ustašama“ Vučić „pokušava da sakrije krah svoje politike na Kosovu i Metohiji, gde su građani Srbije od

danas postali stranci“.

„Aleksandar Vučić i Vojislav Šešelj svojom zapaljivom nacionalističkom retorikom ponovo direktno ugrožavaju položaj 130.000 Srba u Hrvatskoj, pretvarajući ih u taoce svoje neodgovorne politike. Vučiću u tom opasnom poslu savršeno asistira agresivna retorika vlasti u Hrvatskoj, kojom se podjednako ugrožavaju i Hrvati u Srbiji, koje funkcioneri SNS-a pogrdno nazivaju ustašama“, naveo je Veselinović a preneo SSP.

Pozvao je Vučića da „hitno zaustavi ratnu retoriku“.

„Istorija nas surovo uči kako Srbi prolaze kada radikali pozivaju u ratove. Ova politika nas miljama udaljava od ulaska u Evropsku uniju i vladavine zakona i pravde. Ovakva politika je pogubna po mir na Balkanu i mora biti zaustavljena pre nego što izazove nepopravljivu štetu“, dodao je Veselinović.

(Beta)

