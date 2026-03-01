SSP: Vučić pismom sa Ramom poništio odluku o pristupanju EU, Đurić pravi štetu državi

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da je predsednik države Aleksandar Vučić "poništio odluku Skupštine Srbije da Srbija aplicira za članstvo Evropskoj uniji (EU)", što je, kako je navela, uradio pismom sa albanskim premijerom Edijem Ramom kojim se traži pristup Šengenu i jedinstvenom tržištu, umesto punopravnog članstva.

„Srbija je 2012. aplicirala za članstvo u EU, a ne samo u jedinstvenom tržištu. Pismom, koje je sa Ramom sastavio, Vučić, kao neovlašćeni organ poništava taj zahtev i krši Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije iz 2013. koja kaže da Narodna skupština potvrđuje da je cilj Republike Srbije u pregovorima o pristupanju sticanje punopravnog članstva u EU u najkraćem roku“, navela je danas, u pisanoj izjavi, poslanica SSP Tatjana Pašić, koja je i potpredsednica poslaničke grupe socijaldemokrata u Savetu Evrope.

Ona je upitala Vučića „ko ga je ovlastio da poništava odluke Skupštine Srbije, iako je sam pre nekoliko dana postavljajući javno pitanje da li Srbija treba da ide u EU ili ne, rekao da bi odustajanje od evrointegracija bila promena politike koja bi zahtevala nove odluke Vlade i Skupštine“.

„Inače, uslovi za ulazak u Šengen zonu i pristup jedinstvenom tržištu su identični onima za ulazak u EU, s tim što je za ulazak u Šengen neophodno ispuniti i dodatne uslove. Zbog svega navedenog se ovaj pristup ne može smatrati stanicom na putu ka članstvu u EU, već slepim kolosekom na koji odlaze oni koji ne žele u EU“, zaključila je Pašić.

Miljuš (SSP) kritikovao rad Marka Đurića i nazvao ga štetočinom

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Branko Miljuš kritikovao je rad ministra spoljnih poslova Marka Đurića ocenjujući da pravi štetu državi, kada, na primer, u izjavama izjednačava nezavisnu državu Crnu Goru i Kosovo i Metohiju.

Kritikovao je i Srpsku naprednu stranke uz podsećanje da je nakon 13 godina njene vlasti, prema izveštajima relevantnih međunarodnih institucija, najlošije rangirana zemlja Zapadnog Balkana, po Globalnom indeksu organizovanog kriminala.

„Srbija je treća najkorumpiranija zemlja Evrope i najlošije ocenjena u istoriji prema indeksu medijskih sloboda. O tim rezultatima priča čitava Evropa dok gleda kako policija zajedno sa batinašima prebija studente, ekstremisti pod pokroviteljstvom Aleksandra Vučića napadaju umetnike, a lojalisti progone sve režimske neistomišljenike“, rekao je Miljuš.

Podsetio je da je sam Vučić ministre opisao kao tašna, mašna i kombinacija ljude, ali da pritom nije mogao da misli na Marka Đurića, pošto on ne može da drži tašnu jer su mu ruke zauzete aplaudiranjem na sve što šef kaže uključujući i kada njemu i naprednjacima poručuje da ne vrede ništa.

„To Đurića ne sprečava da diktira saopštenja kojima, u pokušaju da uvredi (potpredsednika SSP) Borka Stefanovića, pravi štetu državi. U poslednjem, on izjednačava nezavisnu državu Crnu Goru i Kosovo i Metohiju. Takve nebuloze proizvodi na dnevnom nivou pa preostali profesionalci u Ministarstvu spoljnih poslova čupaju kosu zbog štete koju ovaj nekadašnji vatreni otporaš, a sada mapetovac lojalista pravi svojim glupostima“, naveo je Miljuš u saopštenju.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na optužbe potpredsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pa poručio Stefanoviću da sagleda sopstvenu ulogu u bivšem režimu koji je vodio „čistu politiku propasti“ gde je naveo primere Kosova i referenduma u Crnoj Gori.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com