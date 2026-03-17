SSP: Za tri dana ograničenog uvida u birački spisak, uočene ozbiljne nepravilnosti

Zamenik člana Komisije za reviziju biračkog spiska ispred Stranke slobode i pravde (SSP) Marko Dimić izjavio je danas da su za tri dana ograničenog i nepotpunog uvida u birački spisak, predstavnici te stranke otkrili "ozbiljne nepravilnost".

„Iako nam je pristup omogućen samo delimično, kao da kroz špijunku želimo da sa Avalskog tornja prebrojimo krovove u Beogradu, uočeni su sistemski propusti u ključnim podacima o biračima“, naveo je Dimić u saopštenju.

Dodao je da su u velikom broju slučajeva podaci o mestu rođenja nepotpuni ili neujednačeni – negde nedostaje država, negde grad, a kod pojedinih birača ne postoji nijedan od tih podataka.

„Posebno zabrinjava što se ovakvi slučajevi pojavljuju upravo na adresama koje su i ranije označene kao sumnjive, gde je uočeno da su prijavljeni ljudi koji tu ne žive“, naveo je Dimić.

Dodao je da SSP traži potpun i neograničen pristup biračkom spisku, kao i uvid u centralni registar stanovništva i sve relevantne baze podataka.

„Samo temeljna i sveobuhvatna revizija, u skladu sa jasnim preporukama ODIHR-a, može biti prihvatljiva za Stranku slobode i pravde“, kazao je Dimić.

Stranka slobode i pravde pokrenula je akciju „Prijavi fantama“ i pozvala građane da na imail prijavi.fantoma@ssp.rs pošalju svoja saznanja o „fantomskih biračima“ kako bi ih zajedno sa članovima Komisije izbacili iz biračkog spiska.

(Beta)

